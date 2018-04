Cinco ex árbitros FIFA analizan polémico penal de Benatia sobre Vázquez

El controversial penal que pitó Michael Oliver, árbitro del duelo entre Real Madrid y Juventus por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, en favor del equipo merengue y que luego Cristiano Ronaldo convirtiera y le diera la clasificación a su equipo a la semifinal de esta competición, fue analizado por diferentes exarbitros de élite mundial. La opinión está dividida, pero lo interesante es la argumentación de cada uno de estos expertos jueces del deporte rey.

¿La falta que cometió Mehdi Benatia contra Lucas Vázquez dentro del área es o no es penal? Aquí, la palabra de 5 árbitros de renombre internacional.

Andújar Oliver, otrora árbitro español se refirió a la jugada y explicó que "no hay contacto suficiente para decretar la pena máxima, porque Benatia llega a tocar incluso el balón".

Juan Ansuátegui Roca, también un árbitro español retirado, expresó lo contrario. "Es penalti. Lo que ocurre es que los penaltis en el descuento y que cambian el resultado siempre son muy polémicos. Hay un empujón. El defensor salta sobre el atacante y lo derriba", indicó.

Por su parte, Iturralde González cometó que no hubo contacto suficiente como para decretar la pena máxima. "El derribo de Mehdi Benatia sobre Lucas Vásquez no es suficiente. No debería haber señalado penalti", dijo.

El mexicano Gilberto Alcala no titubeó y manifestó que "no fue penal". El también otrora árbitro azteca Felipe Ramos Rizo declaró que el penal estuvo correctamente sancionado. "Yo no veo polémica en el penal, simple y sencillamente el árbitro aplicó la regla. Penalti bien sancionado".