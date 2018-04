DT del Bayern Munich: "James estaba 'hundido' tras salir del Real Madrid"

El entrenador del Bayern Munich, Jupp Heynckes, declaró en conferencia de prensa cómo era la situación emocional de James Rodríguez, a propósito del duelo contra el Real Madrid por la semifinal de la Champions League, donde el colombiano se verá las caras con su ex equipo.

"Nuestros espectadores están fascinados con James.Cuando llegué al Bayern el 7 de octubre, James Rodríguez estaba un poco hundido. No estaba en buena forma y no se sentía bien. Me encargué de hablar mucho con él. Poco a poco ganó confianza", expresó Heynckes sobre el jugador que encontró cuando llegó al club bávaro.

"Ahora se ha integrado, es más abierto y se siente más libre. Y tengo que decir que nuestros espectadores están fascinados con James. Ha tenido una evolución genial", agregó.

Asimismo, el entrenador habló de Cristiano Ronaldo, el principal peligro para los alemanes y quien lideró el año pasado la eliminación del Bayern Munich en cuartos de final.

"Es muy importante para nosotros en el análisis del partido. Pero la Champions League la gana el equipo que es más homogéneo y que juega un fútbol óptimo", dijo.