De estar desempleado a jugar la final de la Champions League

Liverpool jugará la final de la Champions League frente al Real Madrid el 26 de mayo, luego de vencer a la Roma en un partidazo. Tras el encuentro, un tuit de un futbolista 'Red' se volvió viral.

El jugador del Liverpool, Andy Robertson dio detalles de su situación financiera muy distante a lo que vive ahora. El futbolista de 24 años escribió que estaba desempleado en ese momento y ahora jugará la final de la Champions League.

"La vida a esta edad es una basura sin dinero. Necesito un trabajo", escribió el futbolista el 18 de agosto de 2012 en su cuenta de Twitter.

Esta publicación de volvió viral tras la clasificación de Liverpool a la final de la Champions League. El jugador ahora cuento con un contrato hasta el 30 de junio de 2021 y está valorado en 12 millones de euros.

life at this age is rubbish with no money #needajob

— Andrew Robertson (@andrewrobertso5) 18 de agosto de 2012