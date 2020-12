Cristiano Ronaldo regresó a Turín con los tres puntos para Juventus tras vencer 3-0 al Barcelona de Lionel Messi. Luego del choque por el cierre de los grupos en la Champions League, el portugués contestó preguntas relacionadas a cómo vio al argentino, tras enfrentarle en el Camp Nou.

“Siempre he tenido una relación cordial con él, compartimos doce, trece años de entregas de premios, yo nunca lo he visto como un rival”, avanzó al autor de un doblete en la jornada del martes en declaraciones con el canal de televisión Movistar Liga de Campeones.

Enseguida, Cristiano Ronaldo aclaró que la polémica con Messi suele ser generada por los medios. “Siempre me he llevado bien con él, pero sabemos que, en el fútbol para la prensa, por el espectáculo se busca una rivalidad, pero siempre me he llevado bien con él, le veo como siempre”, añadió.

La estrella lusa evitó referirse a quién de los dos es el mejor del mundo. “No voy a entrar por ahí. Estoy contento porque ganamos y pasamos primeros y quiero seguir haciendo la buena temporada que estoy haciendo”, manifestó.

De otro lado, Cristiano Ronaldo valoró el trabajo realizado por sus compañeros, pues tenían una tarea complicada al intentar vencer por una cantidad de goles a Barcelona para alcanzar el primer lugar del grupo.

“La verdad es que estamos contentos. Era una misión casi imposible venir al Camp Nou y hacer tres goles. Fue muy, muy complicado. Jugamos bien. La clave fue entrar bien y a la media hora ir 0-2”, expresó.