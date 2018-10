Apareció Cristiano: Dybala anota y silencia Old Trafford [VIDEO]

Paulo Dybala sigue demostrando que esta temporada está 'on fire' en la Champions League. El delantero argentino apareció abriendo el marcador ante el Manchester United, silenció Old Trafford. Quien también apareció fue Cristiano Ronaldo, siendo clave para el gol.

Luego de una gran jugada colectiva por la banda derecha, Cristiano Ronaldo recibió el balón solo, se tomó su tiempo para levantar la cabeza y sacar el centro para Juan Guillermo Cuadrado, quien pifió el remate y le quedó servido a Paulo Dybala, quien estaba bien ubicado en el centro del área y remató colocado para vencer la portería de De Gea.

Paulo Dybala opens the scoring at Old Trafford! Well-worked move by #Juventus, dangerous cross by Ronaldo not dealt with by #ManUtd, and Dybala finished the loose ball for the 1-0 lead.#MUNJUV #MUFCJuve #UCL pic.twitter.com/IppCmvRltZ