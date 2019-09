​Chelsea vs. Valencia | Lampard y Celades calientan la previa de Champions League | VIDEO

Frank Lampard y Albert Celades se encargaron de calentar la previa del Chelsea vs. Valencia, por la primera fecha en la fase de grupos de UEFA Champions League. Técnico inglés aseguró en rueda de prensa que la situación del rival no les ha afectado, días después de que el club español despidiese a Marcelino García Toral y contratara un nuevo estratega.

'Soy consciente de lo que ha pasado, pero, al mismo tiempo, no afecta a la manera en la que nos aproximamos a este partido. Es un equipo de una fantástica calidad. Mi experiencia es que en problemas de este estilo, el grupo se une más', explicó el DT de Chelsea.

Lampard, que dirigirá por primera vez un partido de Champions, confirmó la baja para el choque en Stamford Bridge del central Antonio Rudiger, por una lesión en la ingle que lleva arrastrando varias semanas.

Por su parte, el entrenador del Valencia Albert Celades compareció solo en rueda de prensa, sin estar acompañado por un jugador como sucede siempre previo a los choques de UEFA Champions League.

'No es la situación ideal, pero es lo que hay. La decisión es la que han tomado los jugadores. Claro que hay diálogo (con los jugadores). No le doy más importancia. No tengo ningún miedo, estoy aquí para hacer mi trabajo. Por mucho que se hable las decisiones las tomo yo hasta el día que me vaya de aquí. Es un reto muy grande, apasionante, en un escenario como este. Nos van a plantear muchas dificultades', comentó Celades.

