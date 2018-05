Champions League: Steven Gerrard y su advertencia al Real Madrid

En una Champions League, el destino no está escrito. Así lo cree Steven Gerrard, quien aseguró que Liverpool puede dar el golpe en la final del 26 de mayo, ante Real Madrid, ya que la historia y los títulos no cuentan en un cotejo de este calibre. El ex futbolista de los reds también dejó claro que, pase lo que pase, el trabajo de Jurgen Klopp es increíble.





"Real Madrid es un gran club, con futbolistas de talla mundial. Siempre está ahí todos los años y hay que tenerle un respeto especial. Sin embargo, en las finales, los tapados pueden sorprende. A mí me pasó, aseguró Steven Gerrard, quien recordó cuando ganó el título de la Champions League en 2005, luego de ganarle al AC Milan en la final.

Puros Elogios

Por otro lado, Steven Gerrard señaló que los hinchas deben sentirse muy agradecidos con el estratega Jurgen Klopp. Los aficionados quieren sentirse orgullosos de su equipo. Actualmente, este entrenador los tiene muy animados. Yo creo que, si el Liverpool puede dar ese paso al frente y ganarle al Real Madrid, puede ser el inicio de algo muy especial con Jurgen Klopp como DT, finalizó.

