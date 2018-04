Champions League: Roma explica por qué vendió a Salah al Liverpool

Monchi, director deportivo de la Roma explicó por qué tuvieron que vender a Salah al Liverpool y aseguró que no se van a rendir en la vuelta por la Champions League.

"Lo de Salah lo he explicado 256 veces, y fue por el Financial Fair Play, teníamos que vender a alguien. Teníamos que vender sí o sí antes del 30 de junio para cumplir con el control financiero de la UEFA. No teníamos otra solución porque él se quería ir y nosotros estábamos obligados a venderlo. Fueron algo más de 42 millones", afirmó el dirigente de la Roma a los micrófonos de 'El Transistor' de Onda Cero y Radio MARCA.

Acto seguido habló sobre una nueva remontada en Roma: "Estábamos muertos y nos han dejado con vida. Ya remontamos una vez con Barcelona, tenemos que volver a intentarlo".

El partido "para el aficionado neutral y del Liverpool seguro que ha sido un partidazo, pero a nosotros nos duele mucho este resultado", agregó. "Cuando te ves con 5 goles en contra se te viene el mundo encima, pero hemos tenido orgullo y tenemos un hilo de vida, concluyó.