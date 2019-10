Champions League: Resultados EN VIVO de la tercera fecha de la fase de grupos

La tercera fecha de la Champions League arranca este 22 de octubre y te presentamos todos los resultados EN VIVO | ONLINE de los partidos de este martes y cómo se mueve la tabla de posiciones MINUTO A MINUTO con los resultados al instante. Sigue con nosotros todos los detalles de esta jornada de la Liga de Campeones de Europa.

Tres candidatos a levantar la 'Orejona' el 30 de mayo en Estambul, Manchester City, PSG y Bayern Munich, los tres vigentes campeones de sus respectivas ligas, afrontan la tercera fecha de la Champions League el martes con el objetivo de mantener el pleno de victorias.

Los tres lideran sus grupos con seis puntos en las dos fechas disputadas. En el Grupo A, el PSG visita al Brujas belga. Una victoria de los pupilos de Thomas Tuchel unida a un mal resultado del Real Madrid colocaría al conjunto galo como presumible líder de la llave A.

El Real Madrid, con un punto, no tiene apenas margen de error en su visita a Estambul para medirse con el Galatasaray.

En 23 participaciones en la fase de grupos de la Champions League moderna (desde 1992), el club blanco se clasificó en 23 ocasiones para la fase de eliminación directa. Un récord que podría verse a punto de romperse en caso de perder ante el Galatasaray del colombiano Radamel Falcao.

En el Grupo B, el Tottenham del argentino Mauricio Pochettino necesita reaccionar luego de haber perdido 7-2 ante el Bayern en la fecha precedente. El martes el club londinense recibe al Estrella Roja de Belgrado, mientras que el gigante bávaro visita al Olympiakos griego en la caldera de El Pireo.

El Machester City de Pep Guardiola, por último, recibe en el Grupo C al Atalanta.

Fuente: AFP

Champions League | EN VIVO | Resultados de este martes 22 de octubre



Grupo A



Galatasaray (TUR) vs. Real Madrid (ESP)

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Türk Telekom

Canal: ESPN (Perú) / Movistar Liga de Campeones (España)

Brujas (BEL) vs. París SG (FRA)

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Jan Breydel

Canal: ESPN 2

Grupo B



Olympiakos (GRE) vs. Bayern Múnich (GER)

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Georgios Karaiskáki

Canal: ESPN Play (Streaming)

Tottenham (ENG) vs. Estrella Roja (SRB)

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Tottenham Stadium

Canal: Spurs TV (Streaming)

Grupo C



Shakhtar Donetsk (UKR) vs. Dinamo Zagreb (CRO)

Hora: 11:55 a.m.

Estadio: Oblasny SportKomplex Metalist

Canal: ESPN

Manchester City (ENG) vs. Atalanta (ITA)

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Etihad Stadium

Canal: ESPN 3

Grupo D



Atlético Madrid (ESP) vs. Bayer Leverkusen (GER)

Hora: 11:55 a.m.

Estadio: Wanda Metropolitano

Canal: Fox Sports 2 (Perú) / Movistar Liga de Campeones (España)

Juventus Turín (ITA) vs. Lokomotiv (RUS)

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Allianz Stadium

Canal: Fox Sports 2

Champions League | EN VIVO | Tabla de posiciones de la tercera fecha