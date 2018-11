Champions League: Messi recibe fuerte advertencia de Ernesto Valverde

Lionel Messi decidió viajar junto al plantel del Barcelona para el encuentro ante Inter de Milan en Italia por la Champions League. La 'Pulga' aún no se ha recuperado al 100% de su lesión en el brazo y el entrenador culé, Ernesto Valverde, ha hablado sobre si arrancará o no como titular.

"Tengo muchas opciones para armar el once titular, pero no puedo anticipar ninguna porque aún no hemos entrenado. Lo seguro es que no correremos ningún riesgo con Messi, aunque creo que es mejor que esté. Tengo la sensación de que nos irá bien con él pero es necesario que se recupere lo antes posible", afirmó Ernesto Valverde en conferencia de prensa, a un día del duelo contra Inter.

Además, habló sobre la posibilidad de clasificar a octavos de final en caso ganen contra Inter: "Estar en un grupo tan difícil en esta situación está muy bien pero no quiero aventurarme. Sí nos gustaría ganar y sellar el pase a la siguiente fase, aunque de momento no estamos clasificados. Hemos ganado tres partidos pero aún no hemos concretado nuestra meta", agregó el entrenador.

A Barcelona solo le basta una victoria contra Inter de Milan para asegurar su clasificación a octavos de final y como líderes del grupo B, un grupo que parecía ser más parejo pero que ha tenido a los blaugranas en un nivel superlativo.

