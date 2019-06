La reacción de Mourinho y Wenger al escuchar hinchas de Liverpool cantar 'You'll Never Walk Alone" | VIDEO

José Mourinho y Arsene Wenger protagonizaron un curioso momento en la final de la Champions League. Ambos técnicos fueron comentaristas para una cadena internacional y se distrajeron por un momento al escuchar a los hinchas de Liverpool cantar el popular 'You'll Never Walk Alone".

En la previa del encuentro, José Mourinho y Arsene Wenger escucharon la canción y rápidamente voltearon para ver como los hinchas de Liverpool alentaban a su equipo con la canción.

El portugués señaló que ese momento fue "muy bonito", mientras que el francés dijo que fue "único".

ICYMI: One of the iconic moments from last night as Jose Mourinho and Arsene Wenger are left STUNNED by Liverpool fans' anthem 'You'll Never Walk Alone' ahead of kick-off.



This is why we love football #beINUCL #UCLFinal pic.twitter.com/oEfufJpAfX