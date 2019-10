Champions League | Hee-Chan 'rompió' la cintura de Virgil van Dijk y marcó alucinante gol ante Liverpool | VIDEO

Hace algún tiempo, Virgil van Dijk era víctima de un amague con lo que se terminaba su récord de más de un año sin sufrir ni un solo regate. Aquella jugada fue bastante básica pero suficiente como acabar con la marca histórica del defensor holandés. Esta vez, en la Champions League y ante el Red Bull Salzburg, el defensor del Liverpool sí que recibió un amague descomunal.

En una jugada ofensiva del Red Bull Salzburg, encabezada por Hwang Hee-Chan, terminó con un amague brutal del chino ante Virgil van Dijk y tras ello con un remate alucinante para marcar el 3-1 parcial, gol gritado por todos los suizos.

Hee Chan Hwang just sent Van Dijk back to Groningen pic.twitter.com/CAMdeG4BIt