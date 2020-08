Arthur Melo no ha podido acceder al Camp Nou para presenciar el compromiso entre Barcelona y Napoli de los octavos de final de la Champions League, al no tener el resultado de la prueba PCR a la que se sometió el viernes a su llegada a España.

Entonces, la entidad catalana no ha autorizado la entrada al jugador porque no dispone del resultado de la prueba de PCR, después de que el mediocampista estuviera dos semanas de vacaciones en Brasil, uno de los países más azotados por la pandemia del coronavirus.

Barcelona no ha acreditado al jugador, debido a las medidas de seguridad por la pandemia de coronavirus y el protocolo sanitario impuesto por la UEFA.

Después de declararse en rebeldía tras su pase a la Juventus de Turín, Arthur Melo, que tiene contrato con el Barcelona hasta el 1 de septiembre, quiere reconducir la situación con el club catalán y tiene prevista próximamente una reunión con el director técnico, Eric Abidal.

La declaración de Barcelona por el caso de Arthur

El director de Relaciones Institucionales del club blaugrana, Guillermo Amor, brindó detalles de la situación que protagonizó el brasileño en la antesala del choque por la Champions League de este sábado.

“Arthur no vino cuando debía hacerlo, no pasó el PCR con el club de la UEFA, está fuera de la lista de personas que podían estar en el estadio y por eso no está aquí. Ya veremos qué pasa, pero lo que cuenta es el partido de hoy y después ya se hablará”, explicó el directivo a los micrófonos de Movistar Liga de Campeones, en declaraciones que reproduce el periódico Sport.

Con información de EFE