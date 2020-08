A unos días del PSG vs. Atalanta, partido de cuartos de final de la Champions League, los jugadores del cuadro francés se preparan de la mejor forma para afrontar el compromiso contra una de las sensaciones de la temporada en Europa.

Así como hay tiempo para entrenar arduamente, los futbolistas también tienen un espacio para divertirse. De hecho, Ángel Di María subió en Instagram una broma que le gastó a Ander Herrera, mediocampista de ‘Les Parisiens’.

El volante español abandonó un ascensor para dirigirse a la puerta de salida. Hasta ahí, todo bien. No obstante, el ex Manchester United nunca imaginó que el extremo argentino tenía una sorpresa preparada.

Di María se ocultó dentro de un barril, ubicado exactamente frente al elevador. Entonces, Herrera apareció en la escena y mientras caminaba tranquilamente, el ‘Fideo’ salió intempestivamente del escondite.

El jugador sudamericano gritó fuerte, mientras que el español se asustó y aceleró el paso. Pero recuperó la calma cuando identificó a ‘Angelito’. Eso sí, el volante admitió que se espantó por la impresión.

“Hostia, qué susto me has pegado. ¡Dios!”, dijo Ander Herrera a Di María, quien no actuó solo en esta travesura. En la historia subida en Instagram, Ángel añadió a su compatriota Leandro Paredes y al español Juan Bernat.

PSG-Atalanta, por las semifinales

El miércoles se enfrentarán PSG y Atalanta por un espacio en las semifinales de la Champions League. El partido se jugará desde las 2:00 p.m. (horario peruano) en el Estádio da Luz de Lisboa, Portugal.