Champions League 2019-20 EN VIVO EN DIRECTO ONLINE ver la cuarta jornada en ESPN y Fox Sports

Champions League 2019-20 EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE sigue todos los partidos de la cuarta jornada que se disputarán el martes 5 y el miércoles 6 de noviembre con la transmisión de la señales de ESPN y Fox Sports

Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultados de todos los encuentros que definen las posiciones en cada grupo de la Champions League.

En el primer día de la jornada de Champions League, Barcelona buscará acercarse a los octavos de final. El elenco catalán, con siete puntos en el grupo F, recibirá en el Camp Nou al Slavia Praga. El juego iniciará a las 12:55 p.m. (horario peruano).

Mientras que las escoltas del cuadro azulgrana, Inter de Milán y Borussia Dortmund, ambos con cuatro unidades, chocarán en Alemania desde las 3:00 p.m., en el segundo turno del martes 5 de noviembre.

Livepool, vigente campeón del certamen, recibirá en casa al Genk de Bélgica, el club más accesible del grupo. Por su lado, Napoli tendrá una complicada contienda ante el Red Bull Salzburgo de Austria.

El miércoles, Real Madrid irá por la primera victoria de la temporada en Champions jugando en el Santiago Bernabéu. El equipo de Zinedine Zidane recibirá al Galatasaray turco que llegará sin Radamel Falcao.

El PSG, líder absoluto del grupo A, que también integra la ‘Casa blanca’, puede avanzar a los octavos de final si derrota en casa al Brujas.

La Juventus de Cristiano Ronaldo visitará al Lokomotiv en Moscú. Los italianos quieren sacar ventaja en el grupo D, donde lideran con siete unidades, los mismos puntos del Atlético de Madrid que se mide al Bayer Leverkusen.

Martes 5 de noviembre

12:55 p.m. Barcelona vs. Slavia Praga – Grupo F

12:55 p.m. Zenit vs. RB Leipzig – Grupo G

3:00 p.m. Liverpool vs. Genk – Grupo E

3:00 p.m. Napoli vs. RB Salzburgo – Grupo E

3:00 p.m. Borussia Dortmund vs. Inter de Milán – Grupo F

3:00 p.m. Lyon vs. Benfica – Grupo G

3:00 p.m. Chelsea vs. Ajax – Grupo H

3:00 p.m. Valencia vs. Lille – Grupo H

Miércoles 6 de noviembre

12:55 p.m. Bayern vs. Olympiacos – Grupo B

12:55 p.m. Lokomotiv vs. Juventus – Grupo D

3:00 p.m. Real Madrid vs. Galatasaray – Grupo A

3:00 p.m. PSG vs. Brujas – Grupo A

3:00 p.m. Estrella Roja vs. Tottenham – Grupo B

3:00 p.m. Atalanta vs. Manchester City – Grupo C

3:00 p.m. Dinamo Zagreb vs. Shakhtar – Grupo C

3:00 p.m. Bayer Leverkusen vs. Atlético de Madrid – Grupo D