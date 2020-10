Cristiano Ronaldo fue la principal ausencia del duelo entre Barcelona y Juventus por la Champions League. El luso volvió a dar positivo por COVID-19, por lo que su presencia estuvo descartada. No fue el caso de Lionel Messi, que incluso se hizo presente con un gol.

No hubo entonces rivalidad en la cancha, pero sí en las redes sociales, donde Barcelona y Juventus se enfrentaron y presumieron que tienen en su plantilla al mejor futbolista de todos los tiempos, evidentemente en referencia a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, respectivamente.

“Nos alegra que hayan visto al Goat (greatest of all times / mejor de todos los tiempos) en su campo, Juventus”, fue el mensaje de Barcelona en Twitter, con una foto de ‘Leo', apenas minutos después del triunfo por 2-0. La respuesta desde Turín no tardó mucho: “Probablemente lo buscaste en el diccionario equivocado. Te llevaremos al adecuado al Camp Nou”.

Ousmane Dembélé y Lionel Messi firmaron los goles de la victoria azulgrana, en el marco de la segunda jornada del Grupo G de la Champions League. Con ese resultado, el Barcelona es líder de su serie con 6 puntos, tras ganarle 5-1 a Ferencvaros en el inicio del certamen europeo.

Habrá que esperar algunas semanas más para que Barcelona y Juventus vuelvan a chocar y para que, por fin, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se vean las caras, tal y como pasaba en las decenas de clásico españoles. La cita será el 8 de diciembre en el Camp Nou.