Ernesto Valverde, director técnico del Barcelona, calificó al Napoli, rival de los azulgranas en octavos de final de la Champions League, como un rival “duro” y “complicado” que contará una vez más con “el gran ambiente” que se vive en su estadio.

En declaraciones a Barça TV, el estratega recordó que como la eliminatoria no se juega hasta dentro de dos meses “nunca se sabe cómo estará (el Napoli)” entonces.

"Tienen jugadores importantes adelante (Dries Mertens, Lorenzo Insigne) y ya en Estados Unidos (ambos se midieron en un amistoso esta pretemporada) demostraron que es un equipo que juega bien, que tiene calidad en el centro”, argumentó.

🔊 Ernesto Valverde sobre el Nápoles: “Es un equipo que está haciendo una gran Champions. Es un rival complicado y con un gran ambiente en su estadio.”

🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/CBirA65DBN — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 16, 2019

“En la Liga (Serie A) no han empezado muy bien, pero están haciendo un gran torneo en Champions. En su grupo hicieron muchos puntos (12), le ganaron a Liverpool, empataron en Anfield, creo que es un rival complicado con un gran ambiente en su estadio”, agregó.

Valverde recordó que como entrenador del Athlétic jugó una previa de la Champions League en San Paolo (2014) y comentó que se vivió “un ambiente fuerte” en un estadio de los que “la gente está muy encima”.

"Estamos acostumbrados a jugar en ambientes de este tipo. Será bonito todo lo que se generará en Napoli respecto a este partido”, señaló.

En aquella ocasión, el Athletic de Valverde pasó tras empatar (1-1, tantos de Muniain e Higuain) en Napoli y resolver en la vuelta (3-1), con dos goles de Adúriz y uno de Ibai Gómez. El del Nápoles lo marcó Hamsik.

Fuente: EFE