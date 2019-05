Barcelona vs. Liverpool: fanáticos ‘reds’ encendieron fuegos artificiales cerca a la concentración azulgrana

Los hinchas ingleses también juegan su partido en la antesala del Barcelona vs. Liverpool. De acuerdo con información difundida por diversos medios locales, un grupo de fanáticos reds encendieron fuegos artificiales cerca de la concentración de los españoles.

Un grupo de aficionados llegaron hasta las inmediaciones del hotel Hilton con el objetivo de interrumpir el sueño de los azulgranas, solo unas horas antes de afrontar la vuelta de semifinales por Champions League.

En los contenidos difundidos a través de redes sociales -videos y fotos-, los hinchas de Liverpool mostraron un auto lleno con fuegos artificiales y el momento exacto en el que estos fueron manipulados.

La policía de Merseyside se pronunció al respecto. "Podemos confirmar que se recibió un informe de los fuegos artificiales que se lanzaron en el parque Chavasse en el centro de la ciudad de Liverpool poco después de las 4 am de hoy (martes 7 de mayo de 2019)", indica el documento.

Las autoridades también recordaron que es ilegal usar pirotécnicos entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana, salvo en celebraciones especiales. Esta prohibición se extiende para menores de 18 años e incluso mayores de edad.

Liverpool, por el momento, no se ha pronunciado respecto de estos incidentes. Los reds, hace una semana, habían emitido un comunicado rechazando el mal comportamiento de los hinchas del club en la ciudad de Barcelona.

