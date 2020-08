El último ensayo antes Barcelona vs. Bayern Múnich, compromiso de los cuartos de final de la Champions League, dejó algunos detalles en el equipo de Quique Setién. Pero, el más curioso de todos fue el que protagonizaron Frenkie de Jong y Ousmane Dembélé, dos estrellas del conjunto blaugrana.

Los azulgranas, al final de la práctica, decidieron distender el exigente trabajo del estratega español con una pelota. El neerlandés la tomó y no dejó que el francés la recuperara. El ‘Mosquito’ simplemente ‘enloqueció' con el dominio de balón de su compañero.

Tal como dejan ver las imágenes, De Jong hizo lo que quiso con el balón. La pisó y controló de todas las formas para que Ousmane Dembélé no se la quite. El francés se esforzó al máximo, pero no pudo con la habilidad del volante azulgrana.

Barcelona-Bayern, así llegan al partido de Champions League

Barcelona y Bayern Múnich llegan a cuartos de final de Champions League tras superar a duros rivales en fases previas. Los azulgranas, en zona de grupos, se midieron ante Inter de Milán, Borussia Dortmund y Slavia Praga. Mientras que en octavos, Napoli fue la víctima de los catalanes.

Bayern , por su parte, fue campeón del grupo B ante Tottenham, Olympiacos y Estrella Roja. En la etapa de octavos de final, los dirigidos por Hans-Dieter Flick superaron con claridad al Chelsea. El campeón de la Bundesliga lleva 27 partidos sin conocer la derrota.