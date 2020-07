Después del sorteo de la Champions League, los medios internacionales hablaron sobre el rival del Barcelona en cuartos o semifinales del torneo, pero olvidaron que los blaugranas todavía deben medirse al Napoli en la vuelta de octavos.

En la interna de los azulgranas la postura es diferente a la de la prensa. De hecho, el entrenador Quique Setién lo expresó en la conferencia desarrollada este viernes. El estratega solo está concentrado en el compromiso ante los italianos.

“No tenía muchas expectativas en el sorteo, es importante que nos centremos en el partido del Napoli, que es la clave”, declaró el DT del Barcelona y añadió que “es bueno saber” noticias del resto de los emparejamientos.

Siguiendo con la Champions League, Setién lamentó que el duelo con Napoli sea sin gente en el Camp Nou. “Claro que tener público habría influido, pero es lo que hay. Da igual que me queje o no, aceptamos lo que toca, me habría gustado jugar con público, claro”, explicó.

El técnico de los blaugranas también se refirió a las eliminatorias a partido único y la dificultad de afrontar el nuevo formato del certamen. “En absoluto, no me planteo las cosas así. Tratamos de centrarnos en la prioridad, que son los partidos, y trataremos de estar a la altura cuando lleguen. Lo demás son todo hipótesis que no conducen a nada”, manifestó.

Primero LaLiga, luego de la Champions

Barcelona todavía pelea por conseguir el título liguero y se medirán al Valladolid. Setién desea ir a paso a paso en lo que resta de la temporada. “Primero el partido de mañana y después el partido de Napoli, que es vital. Pero ahora mismo nos centramos en el partido de Valladolid, en el que debemos sumar para seguir teniendo las expectativas”, concluyó.