En el corazón de La Victoria o del Camp Nou, hay un nombre que no se olvida: el de Hugo Sotil. Al “Cholo” le timbramos el teléfono y cuando le dijimos que éramos de EL BOCÓN y no dudó en contestar, se puso cómodo y habló de todo: de Juan Carlos Oblitas que está de cumpleaños, de Lionel Messi, del Barcelona que juega la Champions League, de Alianza Lima y hasta de Jefferson Farfán.

¿Qué recuerdos en Alianza Lima?

Tuve la suerte de jugar al lado del mejor jugador del fútbol peruano, mi compadre (Teófilo) Cubillas. Desde pequeño, recuerdo, que crecí en Alianza, a los 14 años llegué al equipo más popular de La Victoria. En aquella época, no existía Matute. Siempre jugué a la pelota, en el barrio, en Ica, después en Lima.

¿Sorprendió el descenso?

¡Más si uno es aliancista! Estoy decepcionado. Tenían grandes jugadores. No debieron perder la categoría, pero no sé qué pasó en mi Alianza. Cuando uno se pone la casaquilla de Alianza, tiene que salir muerto del campo. Hubo mucho desorden. Ahora hay que trabajar en menores, hacer nuevas canteras.

¿Será complicado en Segunda?

Ahí la (patada) más baja va al cuello. Que no piensen en armar un equipo mediocre. Tienen que armar un equipo de 22 jugadores, siempre correrá patada.

Johan Cruyff le reconoció a El Comercio, en el 2013, que Hugo Sotil fue un gran amigo y que nunca se distanciaron. (Foto: Don Balón)

¿Qué recuerdos del ascenso con Municipal?

Tuve la suerte como muchacho de salir campeón en el 68, tenía compañeros que sacaban cara por nosotros, cuando nos metían taba por las huev...

Farfán estaría entre Municipal y Alianza.

Todavía tiene cuerda para jugar un par de años más. Yo tengo mucho cariño por Municipal, pues fue el equipo que me dio la oportunidad de hacerme conocido, pero como aliancista, si Farfán juega en Segunda, le tirarán mucha taba, y él ya no está para eso. Me gustaría que juegue en Municipal, y cuando ascienda Alianza, se retire ahí con todos los honores.

Juan Carlos Oblitas, cumple 70 años...

Es el mejor puntero izquierdo del fútbol peruano que he visto. Me hacía recordar a Zagallo. Era un jugador que estaba abajo, arriba y tenía gol.

¿Y cuándo anotaba un gol, pedía que no lo abracen?

Siempre ponía su brazo de escudo. Recuerdo que un partido con Perú, de noche, se le cayeron los lentes de contacto. Yo le había dado un pase para que pique, pero él estaba buscando sus lentes en la cancha. Se paralizó el partido. Comencé a buscarlos con él, hasta que observé una lucecita que alumbraba. Eran sus lentes. Se los pasé, metió su dedo a la boca, lo alzó y se lo puso.

¿Alguna anécdota con Maradona?

Voy al entrenamiento del Barza, el DT era Menotti, yo fui con Lucho La Fuente, quien conocía al “Flaco”. Apareció Diego y me saludó. “Cholo, acá estoy para lo que quieras”, me dijo. Nos tomamos una foto. Me dio un abrazo. Me preguntó en qué hotel estaba. Luego regresé, y encontré una mochila con zapatillas y buzos para mí y La Fuentes.

¿Messi se irá del ‘Barza’?

Yo le daría un consejo como ex jugador de Barcelona: tiene que quemar sus últimos cartuchos en Barcelona, donde lo ganó todo.