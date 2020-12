Barcelona y PSG se medirán en los octavos de final de la Champions League en la llave más atractiva que dejó el sorteo desarrollado el último lunes en Nyon, Suiza. A dos meses del primer juego, diversos personajes vinculados al fútbol analizaron cómo podría concluir la emocionante eliminatoria.

Sin duda, el más severo de todos ha sido Omar da Fonseca, quien vistió la camiseta del conjunto galo en el pasado. El argentino aseguró que la actual plantilla no ha demostrado estar a la altura de los mejores equipos azulgranas a lo largo de la historia y eso que tienen a Lionel Messi entre ellos.

“Es el peor de todos los tiempos. Tienen buenos jugadores, pero no encajan juntos y, además, no hay explicación racional. El Barcelona juega mal, no da miedo, aburre y no marca”, afirmó el retirado delantero en el diario Le Parisien.

“Todas las carencias se amplifican. Normalmente, hay una base sobre la que se desarrolla la inspiración. Ahora, ves a Griezmann, Messi, Busquets, Lenglet, Alba... ¿Cómo están ahora estos jugadores? El domingo fueron un desastre contra el Levante”, añadió el antiguo jugador de PSG en la temporada 1985-86.

Da Fonseca dejó entrever que los blaugranas perdieron parte de la identidad que les caracterizó. “Antes había control, posesión, desequilibrio. Ahora es todo pasividad, es predecible, para dormirse. El Barcelona no es que esté entre sombras, es que no encuentra la luz directamente”, sostuvo.

Luego, el ex PSG también comparó a Lionel Messi con Cristiano Ronaldo. “Messi quiere seguir regateando, pero ya no puede y siguen insistiendo en esa forma de jugar. Cristiano entendió mejor que tenía que ceñirse a marcar goles” manifestó.

Entonces, el ex Vélez Sarsfield y Belgrano dio un veredicto sobre el cruce que se desarrollará el 16 de febrero en el Camp Nou y el 10 de marzo en el Parque de los Príncipes. “Nadie sabe qué pasará en febrero, pero viendo el estado actual de las cosas y si hay que elegir un claro favorito, ese es el PSG”, cerró.