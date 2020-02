Atlético Madrid vs. Liverpool | Saúl pone el 1-0 y hace estallar el Wanda Metropolitano | VIDEO

🔴⚪️ Saúl Ñíguez for Atlético in knockout phase:



⚽️ vs Bayern, semi-finals (2016)

⚽️ vs Leverkusen, round of 16 (2017)

⚽️ vs Leicester, quarter-finals (2017)

⚽️ vs Real Madrid, semi-finals (2017)

⚽️ vs Liverpool, round of 16 (2020)#UCL https://t.co/qpOTzWXXGt pic.twitter.com/kMYGFEWYxb