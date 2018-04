Gonzalo Núñez critica a Alianza Lima: "Es un equipo sin calidad"

Alianza Lima cayó 1-0 ante Junior en Barranquilla por la Copa Libertadores y las críticas no se hicieron esperar. El equipo blanquiazul se quedó sin opciones de clasificar a los octavos de final y volvió a dar una mala impresión a nivel internacional.

Gonzalo Núñez no fue ajeno a la situación de Alianza Lima y lo llamó un equipo "sin calidad". "Este equipo es muy barato, no puede avanzar en la Copa Libertadores. Esa es la realidad. Todos esperaban esta campaña a nivel internacional. Es un plantel que tiene una carencia de calidad. No tiene para más", expresó en Exitosa Deportes.

Culpa a Bengoechea

Las críticas hacia Alianza Lima continuaron: "De acuerdo a lo que tienes, realizas. No justifico, pero es la realidad de Alianza Lima. Si pones a Roberto Mosquera, ¿juega bien? ¿A quién trae? ¿Al ‘Cholo’ Simeone?”, apuntó.

Por último, Gonzalo Núñez criticó a Pablo Bengoechea por equivocarse con los refuerzos para Alianza Lima esta temporada: "Tuvieron que analizar un poco más a Leyes y Lemos. Costa es el menos malo de las contrataciones".