Leyenda del Real Madrid cuestionó a Lopetegui tras caída ante Sevilla

La final perdida del Real Madrid con el clásico rival de la ciudad, Atlético de Madrid, en la Supercopa de Europa y la última caída por la Liga Santander frente al Sevilla, ha dejado al borde del precipio al técnico Julen Lopetegui, quien viene siendo cuestionado por lo altos mandos del club y criticado por la prensa deportiva de la capital española. También se ha sumado un ídolo de la Casa Blanca, Jorge Valdano, quien enfiló sus palabras hacia el DT.

El argentino Jorge Valdano, quien vistió la camiseta del Real Madrid entre los años 1984 al 1988 y al que también dirigió entre el 96 y 97, comentó que el cuadro sevillano se paseó como Pedro por su casa. "Algo tiene que explicar la manera tan fría en la que salió el Real Madrid al partido. Una ocasión del Sevilla a los 15 segundos y después una exhibición del Sevilla que encontró pasillos por todos los lados. Parecían más rápidos, concentrados", resaltó.

Jorge Valdano fue director deportivo del Real Madrid

Sin embargo, para el también columnista y autor de libros de fútbol, una de las claves del bajo rendimiento del Real Madrid fue que se concentraron mucho en la gala de los premios The Best, que -cree- pudieron haber desconcentrado al plantel. "Estas distracciones del fútbol moderno no favorecieron al descanso y, posiblemente, tampoco a la preparación del partido", se excusó Jorge Valdano.

