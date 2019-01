Leyenda de la Premier League anunció su retiro del fútbol

Se retira una leyenda. El portero checo Petr Cech anunció que colgará los botines a final de la presente temporada con el Arsenal de Inglaterra.

Con 36 años, Petr Cech no cuenta con mucha continuidad en los 'Gunners, tras la llegada del alemán Bernd Leno, quien se adueño del arco del Arsenal.

Se despide

"Esta es mi duodécima temporada como futbolista profesional y han pasado veinte años desde que firmé mi primer contrato, así que siento que es el momento adecuado para anunciar que me retiraré a final de temporada", escribió Petr Cech en las redes sociales.

"Habiendo jugado 15 años en la Premier League y ganado todos los trofeos posibles, siento que he conseguido todo lo que me he propuesto. Seguiré trabajando duro con Arsenal para poder ganar un trofeo más y luego veré qué es lo que la vida tiene para mí fuera de las canchas", añadió el portero checo.

Petr Cech tuvo su mejor momento en el Chelsea, donde jugó entre 2004 y 2015. Con los 'Blues' ganó 4 Premier League y una Champions League. Además, con su selección jugó el Mundial 2006 y llegó a las semifinales de la Eurocopa 2004.

