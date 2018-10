Leyenda de Argentina dispara contra Lionel Messi por su ausencia

Fue capitán de la Selección Argentina y sabe lo que se siente vestir la camiseta albiceleste. Roberto Ayala, histórico defensor argentino se refirió a la turbulencia que vivió su país tras la eliminación del Mundial de Rusia y consideró que "el cambio generacional se tendría que haber dado antes, más lento".

La salida de Lionel Messi de la Selección fue analizada por el popular 'Ratón'. "Yo creo que Messi va a estar. Es muy difícil decirle que no a la Selección. No me entra en la cabeza que alguien no quiera vestir los colores celeste y blanco", precisó Ayala quien inició el curso para ser técnico en el futuro. Su deseo, dirigir la albiceleste pero paso a paso.

"Hoy en Argentina es muy difícil trabajar. Me gustaría encarar algún proyecto de juveniles más que de fútbol de elite y no depender tanto de un resultado", apuntó.

En cuanto al presente del 'Cholo' Simeone y Marcelo Gallardo precisó "son técnicos del día a día, y no seleccionadores". Además, sumó que "tendría que pasar un tiempo para que estén en la selección. No es que no tenga condiciones hoy, necesitan el día a día".

Argentina jugará dos amistosos más con la era Daniel Scaloni y presentará este once ante Irak con muchos jugadores de su nueva era: Romero; Bustos, Pezella, Funes Mori y Acuña; Paredes, Meza, Vázquez, Dybala; Lautaro Martínez y De Paul.

Para Ayala es bueno mirar nuevos rostros. "Hay que mirarlos y respaldar en todo el nuevo proceso".