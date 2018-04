Lewandowski: "está claro que el Real Madrid es favorito"

Este miércoles a las 1:45 p.m., el Bayern Munich recibirá en el Allianz Arena al Real Madrid y de paso romper la hegemonía del cuadro blanco en la Champions League, donde son los bicampeones del dicho torneo. El cuadro 'teutón' son consciente que la tarea no será fácil y uno de las estrellas en reconocerlo fue el goleador Robert Lewandowski.

Buscan la hazaña

El atacante polaco señaló al Real Madrid como el gran favorito de dicha llave, pero sí logran imponer su juego, podrán hacerle daño al conjunto español.

"Está claro que el Real Madrid es favorito, pero eso no significa que vayan a ganarnos. Si hacemos nuestro juego, el Madrid puede verse en problemas. ¿Cristiano? Esperemos que no marque", declaró para el diario español As.

"Cuando has ganado dos veces seguidas la Liga de Campeones está claro que eres favorito, pero eso no significa que vayan a ganarnos", agregó Lewandowski.

El artillero del club bávaro sostuvo que aprovecharán cualquier error del rival para quedarse con el partido de ida y asegurar la llave.

"Tenemos que jugar completamente concentrados y en caso de que el Madrid cometa errores debemos aprovecharlos. Si hacemos nuestro juego, el Madrid puede verse en problemas", resaltó.