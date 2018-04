Leroy Sané logra igualar marca de Cristiano Ronaldo

Leroy Sané ha igualado una marca del propio Cristiano Ronaldo. El futbolista alemán llegó a la Premier League para jugar por el Manchester City la temporada pasada en la cual sumó 5 tantos y 12 pases de gol en 26 partidos. Pues bien, en esta temporada Leroy Sané ha incrementado sus números, lo que le ha valido para ser elegido 'Mejor Jugador Joven' de la Premier League, luego de anotar 9 goles y 12 asistencia en los 28 partidos que ha disputado.

Así, y junto al título de liga que ha logrado con el Manchester City, Sané se convierte en el primer jugador, después de Cristiano Ronaldo en las temporada 2006-2007, en lograr ambos galardones.

En las votaciones, el jugador fue elegido por encima de Ederson, Sterling, Harry Kane, Rashford y Sessegnon, entre otros buenos jóvenes jugadores. Además, es el primer jugador en la historia del Manchester City en lograr ambos objetivos. Así, Leroy Sané se une a estrellas planetarias como Hazard, Bale, Ronaldo, Gigggs o Beckham.

“Estoy encantado de haber conseguido este galardón. No sólo porque lo votan mis colegas, sino porque me he impuesto a futbolistas que han hecho grandísimas temporadas. Es un honor ser reconocido así después del que ha sido un gran curso para el Manchester City”, fueron sus palabras luego de obtener el premio.