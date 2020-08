La muerte del actor Chadwick Boseman, quien representó al superhéroe ‘Pantera Negra’, ha sensibilizado a la estrella de la NBA, LeBron James. La figura de Los Ángeles Lakers no encontró mejor forma de homenajear al artista que imitado la postura de su personaje, con los brazos cruzados en el pecho, durante el último partido de su equipo ante Portland Trail Blazers por la Conferencia Oeste.

El considerado mejor jugador de la NBA ya había mostrado sus condolencias antes sus millones de seguidores por la partida de ‘Pantera Negra’. “Descansa en el paraíso, rey”, expresó el deportista en sus redes sociales.

El basquetbolista es un activista sobre los derechos de la población afroamericana. No dudó en mostrar su postura ante el caso de George Floyd y tampoco ha dudado en mostrar su dolor por la muerte de Chadwick Boseman, quien interpretó un personaje que era referente por la lucha racial con su grito ‘Wakanda por siempre’.

Chadwick Boseman falleció a los 43 años y siempre trató de no tocar el tema de su enfermedad en los medios de comunicación. El actor no pudo ganarle la lucha al cáncer de colón contra el que combatía desde el 2016. Este viernes, Chadwick partió de este mundo no sin antes dejar un gran legado como persona y actor.