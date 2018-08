Las terroríficas declaraciones de un exfutbolista para triunfar

Shiva N'Zigou, ex futbolista de la selección de Gabón que militó en clubes como Nantes y el Reims, sorprendió con unas aterradoras declaraciones que revelan lo que sería un secreto familiar. El delantero confesó 'sus pecados' a una iglesia evangélica y sus palabras causaron gran impresión en las redes sociales.

"Mi madre está muerta y quiero confesar que fue sacrificada. Firmé muchos contratos y mi padre quería todo el dinero para él. Me dijo que iba a matar a mi madre. Yo me negué, pero lo hizo igual, lo hizo con el fin de que su espíritu me ayudara a mejorar en mi carrera futbolística", detalló Shiva N'Zigou.

En otro momento del video publicado la televisión cristiana TV2Viede, Shiva N'Zigou también revela que "cuando era más joven, tuve relaciones en dos ocasiones con mi tía. También lo hice con mi hermana. Luego me acosté con un amigo. Luego también tuve relaciones con un hombre".

Finalmente, el delantero que también formó parte de la selección de Gabón, en la cual disputó 13 partidos y anotó dos goles, siendo uno de ellos el que lo convirtió en el jugador más joven de marcar en la Copa de África, confesó haber mentido sobre su edad. Shiva N'Zigou dijo tener 16 años, pero en realidad ya había cumplido 21. "Tengo cinco años más. Mentí sobre mi edad cuando nos fuimos a Francia", concluyó.

