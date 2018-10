Las restricciones que tiene Brasil tras su arribo a Arabia Saudita

La selección de Brasil llegó a Arabia Saudita para sostener un amistoso con el país musulmán y de imediato comenzaron a entrrenar en el césped del King Faud University, en Riad. Sin embargo, en ese preciso momento, se realizaba uno de los rituales de mayor respeto entre los musulmanes.

Resulta que erala hora de la cuarta reza del día, la penúltima de las cinco realizadas durante el día en la religión de los habitantes de Arabia Saudita. Mientras Felipe Luís y Alisson conversaban a la orilla del césped, el canto de llamamiento resonó en el estadio.

Por ello, y ante la la veneración manifiesta de los musulmanes, los jugadores brasileños, con Neymar a la cabeza, recibieron un serie de orientaciones sobre costumbres locales. La CBF sugirió que eviten manifestaciones religiosas, que podrían ser recibidas como falta de respeto, y advirtió que no utilicen bermudas. En la calles, esos trajes que expone partes del cuerpo no están prohibidos, pero no son vistos con buenos ojos.

LEE, ADEMÁS: