Las polémicas frases de CR7 que explicarían su salida del Madrid

Toda una polémica se ha encendido en Italia y España por las declaraciones de Cristiano Ronaldo y es que el delantero portugués habló con los periodistas del canal de la Juventus y tuvo declaraciones sobre la actualidad de su persona y muchos hinchas del Real Madrid lo han tomado de la peor manera.

"Me siento genial, todo ha ido muy bien desde mi llegada, con el recibimiento de los fans y de toda la gente del club. Me siento feliz y contento de estar aquí", fueron las primeras palabras de CR7. Sin embargo, algunos periodistas españoles habrían confirmado que al arribo del portugués a suelos italianos, este habría mandado una inderecta al club español.

"Este club es diferente, todas las personas son muy amables, también los aficionados, son como una familia, eso lo he sentido desde el principio, lo agradezco y quiero hacerles felices", fue lo que declaró CR7 en su llegada a Turín. Asimismo, el astro portugués viene reconociendo lo bien que es tratado por los hinchas de la 'Vieja Señora'.

Que todo el estadio me aplauda fue increíble. Me sorprendió y me hizo tener más cariño a la Juventus desde entonces", finalizó el ex goleador histórico del Real Madrid.

