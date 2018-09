Las increíbles cifras que alcanzó Juventus con Cristiano Ronaldo

Toda una locura. La presencia de Cristiano Ronaldo en la Juventus, sin duda alguna, cada día bate nuevos récords. Y es que la en solo 2 meses, el club italiano ha logrado recuperar gran parte de los 112 millones de euros que costó el portugués. Pues el tema económico en la 'Vieja Señora' ha aumentado considerablemente.

Con la llegado del ex jugador del Real Madrid, fecha a fecha, los hinchas de la Juventus han agotado absolutamente todas las localidades, solo para ver jugar a uno de los mejores jugadores del mundo. Cabe resaltar que CR7 todavía no ha anotado ningún gol con la camiseta del club italiano.

Asimismo, la venta de camisetas de Cristiano, son un éxito y no solo en Turín, sino en todo Italia. La Juventus ha logrado vender más camisetas en solo dos meses que en la temporada completa, sin duda las más pedidas son las de CR7. Tanta es la demanda, que los pedidos que se hacen en estos días, aun llegaran a fines de octubre.

El crecimiento ha sido considerable, pues el 145% es la cifra de las ventas electrónicas en el club italiano. Además que en otras localidades, la venta de camisetas de la 'Juve' ocupan los primeros puestos de las más vendidas.

Cristiano Ronaldo buscará este sábado anotar su primer gol con la camiseta de la 'Juve' ante el Calcio. Pues el delantero portugués quiere acabar con su sequía de goles.

