Las cinco claves del empate entre Alianza Lima y River Plate

En los descuentos se sufre más. Alianza Lima estuvo a punto de ‘tumbarse’ al favorito del grupo, pero en los segundos finales un golazo de tiro libre silenció el estadio Nacional. La lectura de juego de Miguel Ángel Russo no alcanzó para los 90’ y el complemento se desvelaron los errores que se deberá corregir para los próximos partidos. Nombres por destacar como el de Pedro Gallese, José Manzaneda o Hansell Riojas, pero otros como el de Luis Ramírez, Mauricio Affonso o Kevin Quevedo dejan dudas que hay que despejar lo antes posible.

Por: Adriana Barrantes

1. 'Pulpo' gigante

Pedro Gallese se convirtió en la figura del partido al tapar el penal a Rafael Santos Borré. El ‘Pulpo’ respondió bien a los ataques de River Plate y entregó su valla en blanco para el buen triunfo de los blanquiazules. La seguridad y experiencia del arquero le permitieron darle la tranquilidad a su equipo y desesperar al rival que no tuvo manera de superarlo. Gallese le ganó el duelo a los argentinos con sus buenas intervenciones y respondió a la confianza del técnico.

2. 'Manza' imparable

Su gol hizo soñar a los hinchas con los tres puntos, pero su rendimiento en todo el trámite del partido fue muy bueno. José Manzaneda tocó, generó peligro y se atrevió a encarar a los defensores de River Plate, que tuvieron que recurrir al juego brusco para poder frenarlo. ‘Manza’ aprovechó el descuido de la defensa ‘Millonaria’ para mandarla a guardar y hacer explotar el estadio Nacional. La banda izquierda íntima fue bien construida por Manzaneda.

3. Malos cambios

Miguel Ángel Russo movió el banco de suplentes a los minutos de arrancar el complemento, sin embargo sus variantes no le dieron resultado. Rinaldo Cruzado entró por Tomás Costa para controlar el balón en el medio campo, pero River Plate cortó bien los circuitos en esa zona e inició a hilar sus jugadas. Joazinho Arroé reemplazó a ‘Cachito’ para asociarse con Quevedo y aprovechar la velocidad de ambos, pero no hubo conexión. Felipe Rodríguez no recibió una buena pelota y poco pudo hacer..

4. Recompensa millonaria

River Plate no bajó los brazos y hasta el pitazo final buscó el gol. Los ‘millonarios’ tuvieron las más claras del partido, jugaron en campo blanquiazul y sus ataques fueron bien contruidos, pero el último toque no fue el correcto. Incluso con el penal fallado de Borré, el cuadro argentino se volcó en área de Gallese y buscó los espacios. Un zapatazo de Ferreira sobre la barrera íntima le permitió a River Plate regresar a Argentina con un punto. La pelota parada equiparó las acciones para un equipo que lo buscó.

5. Partido picante

El complemento fue trabado, con muchos roces y faltas cometidas por los blanquiazules, lo que le permitió a River Plate tener jugadas de peligro. El juego aéreo fue uno de los recursos argentino para poner en aprietos a Gallese. Precisamente la última falta que generó el tiro libre fue innecesaria, pues se jugaban los últimos instantes del compromiso. En tanto, los ‘millonarios’ no abusaron del juego brusco, pero perdieron los papeles cerca del final, ocasionando un conato de pelea.

LEE TAMBIÉN: