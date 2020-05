Estalló la bomba en Mestalla. Uno de los jugadores más importantes del Valencia, Ezequiel Garay, se despide del club luego de varias temporadas vistiendo la camiseta blanca, luego de que considerara que se inició una “campaña de desprestigio” contra su persona por, supuestamente, haber rechazado 2.7 millones de euros netos por temporada.

“Toda la polémica se desencadena cuando se filtra que yo he rechazado una oferta de 2,7 millones netos y es totalmente falso. Dando a entender que yo soy el que no quiero quedarme en este club algo que es totalmente falso”, expresó Garay en su comunicado.

“Para que todo quede muy pero muy claro... Es la primera vez que hago esto en mi carrera profesional y llevo 16 años. Me da mucha pena llegar a este punto. La campaña de desprestigio que se está haciendo contra mi persona. Lo fácil hubiese sido que mis abogados hicieran un comunicado. En la vida hay que ir de frente y me he decidido a dar la cara”, añadió el defensor central argentino.

¿A quiénes involucra en esta “campaña de desprestigio”?

Según indica Ezequiel Garay, “Cuando digo campaña me refiero a personas de mi club que por lo visto tienen la intención de desacreditarme como profesional o más bien como persona. El recorrido de un profesional se demuestra con el tiempo. El mío queda demostrado o al menos eso he intentado”, añade.

La explicación de Ezequiel Garay sobre lo ocurrido

"El 2 de julio mi agente me trae un oferta notablemente inferior a la anterior y se negocia en verano. En agosto empiezan a surgir inestabilidades en el club como el caso Marcelino. El 19 de agosto dada la situación estoy muy desanimado y prefiero que las aguas se calmen y le hago saber que quiero quedarme más allá de este temporada. Es decir, renovar. Queda todo parado hasta el 13 de noviembre donde contacta conmigo otra persona del club como Jorge López y mi respuesta es sí. Se me hace una oferta verbal inferior a la publicada. Se llega a un acuerdo verbal a la espera del contrato. El 7 de enero en Arabia, y sólo a la espera de la firma del contrato, me pide un responsable del club que acuda a la habitación del presidente y en dicha conversación cambian las condiciones pactadas. En ese momento comienzan las conversaciones para otro nuevo acuerdo. Mi intención era renovar. Cambia el interlocutor. Esta nuevas conversaciones se producen con César Sánchez de quien nunca se recibe ninguna nueva oferta ni se negocia la anterior. Se queda todo paralizado. El sábado 1 de febrero me lesiono. Me opero de la rodilla. Celades y César me hacen saber que tienen intención de renovarme. Al poco después se me pide la baja federativa para que fichen a otro jugado y accedo. Pregunto qué pasara con mi renovación y recibo silencio. Hasta hoy no he recibido ninguna oferta ni siquiera me han trasladado la intención de renovar. Es todo lo que ha sucedido con el tema de mi renovación".

Finalmente, Ezequiel Garay se despide de la afición de Valencia y explica que esta decisión la ha tomado porque “me considero buena persona, soy hombre, porque tengo corazón y porque quiero que se sepa la verdad”, y finaliza con un “Amunt Valencia”.

