La respuesta del presidente del Atlético de Madrid a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo había soltado un par de frases en su salida por la zona mixta del estadio Wanda Metropolitano luego de que Juventus fuera derrotado 2-0 ante Atlético de Madrid por la ida de los octavos de final de la Champions League que no cayeron nada bien en la interna del cuadro 'colchonero'. "Yo tengo cinco Champions. El Atlético cero", dijo enfurecido 'CR7'. Sin embargo, el propio presidente del 'Atleti', Enrique Cerezo, se le plantó al frente.

Las cámaras de televisión captaron los ademanes y las palabras que Cristiano Ronaldo mencionó ante la atónita mirada de los hombres de prensa. Enrique Cerezo no dudó en responder y en señalar que el portugués en realidad solo ostenta tres Champions League, en referencia a las que ganó solo cuando vestía la camiseta del Real Madrid. "Para mí no ha ganado cinco Champions, sino solo tres. Los dos restantes contra el Atlético no las ganó él", dijo.

Ronaldo arremetió contra el Atlético

Sobre la victoria del Atlético de Madrid sobre la Juventus, dijo: "Fue un partido magnífico a pesar de que el resultado fue un poco ajustado", dijo el presidente rojiblanco, quien defendió a Simeone y su celebración tras el tanto de Giménez. "Fue en un momento de alta tensión. Lo entiendo y no lo condeno. Siento la necesidad de afirmar que el cholismo es todo para el Atlético de Madrid", resaltó.

LEE ADEMÁS: