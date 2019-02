La respuesta de Kepa tras incidente con Sarri en el Chelsea

Luego de haberse negado a salir de la cancha pese a la orden dada por el técnico, Maurizio Sarri, el portero Kepa Arrizabalaga explicó lo que ocurrió -según él- en ese partido frente al Manchester City por la final de la Carabao Cup. Si bien la mayoría criticó dicha 'rebeldía', la visión del arquero español es totalmente distinta y así lo manifestó a través de un comunicado.

ESTE ES EL COMUNICADO DE KEPA:

"Me gustaría aclarar algún hecho del partido de hoy: Lo primero de todo lamento cómo ha sido el final de la prórroga, quiero decir que en ningún momento ha sido mi intención desobedecer al técnico o ninguna de sus decisiones. Creo que todo ha sido un malentendido a altas pulsaciones y en el tramo final de un partido por un título.

El entrenador ha pensado que no estaba en condiciones de seguir y mi intención ha sido expresarle que estaba en buenas condiciones de seguir ayudando al equipo, mientras el cuerpo médico que me había atendido llegaba al banquillo y daba el mensaje. Siento de nuevo la imagen que se ha proyectado, no siendo en ningún caso mi intención dar esta imagen y pidiendo disculpas.

Así fue la negación por parte de Kepa de salir del campo:

- Have you EVER seen anything like it!?

Maurizio Sarri tries to substitute Kepa Arrizabalaga for Willy Caballero, but Kepa refuses to come off and Sarri is absolutely FURIOUS! pic.twitter.com/Q81v6ry3Kk

— Sky Sports Football (@SkyFootball) February 24, 2019