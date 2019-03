La pelea por la herencia de Diego Armando Maradona

Diego Maradona quien tiene otros tres hijos en Cuba y que los va a reconocer, ha desatado una enorme polémica por lo que pasará en el futuro con su herencia. Al respecto Dalma Maradona respondió fuerte en redes sociales sobre lo que pasará con los bienes de su famoso padre.

Durante toda su vida, Diego Maradona, técnico de Dorados de Sinaloa y ex astro de la selección argentina, aseguró que sus únicas hijas eran Dalma y Gianinna, fruto de su relación con Claudia Villafañe. Sin embargo después tuvo a Diego Fernando con Verónica Ojeda y tras años de negarlo, decidió reconocer a Diego Junior y a Jana. Ahora, el 'Diez' decidió reconocer a otros tres descendientes que tuvo durante su estadía en Cuba.

Las redes sociales se vieron inundadas de memes con chistes sobre la cantidad de hijos que tiene Diego Maradona y sobre la división de su herencia. Harta, Dalma Maradona escribió un contundente mensaje. "Para los tontos/as que hacen el MISMO CHISTE con la herencia de mi papá, les quiero contar que yo no necesito ni quiero nada porque yo la plata de mi papá la disfrute CON ÉL! Sino no me interesa para nada! Encuentren a alguien que devuelva un auto que le regalan PANCHOS!", disparó.

Los tres nuevos hijos de Diego Maradona en Cuba, son de una una misma madre y el otro de otra mamá. Las chicas se llaman Joana y a la otra le dicen Lu, y el muchacho se llama Javielito. De esta manera se suman a Diego Junior, Dalma, Gianinna, Jana y Diego Fernando como herederos de Diego Maradona.