La peculiar forma de los hinchas del Young Boys de interrumpir un partido

Es recurrente ver en algunos partidos en Europa que los ultras desfoguen su ira ya sea por un mal resultado o algún cobro injusto de parte del árbitro lanzando bengalas, objetivos contundentes, entre otras cosas. Sin embargo, en un encuentro por la Liga de Suiza, los hinchas del Young Boys y Basilea protestaron contra sus directivos lanzando mandos de 'Play Station 4' y pelotas de tenis.

La razón de los hinchas en realizar estos actos se debe por las inversiones que los altos directivos del Young Boys y Basilea realizan para conformar equipos para los deportes electrónicos o mejor conocidos como esports. El hecho se manifestó en un duelo por la Superliga suiza y fue detenido desde el minuto 15 por los lanzamientos de los mandos de 'Play Station 4', por pelotas de tenis al campo y enormes carteles con mensajes ofensivos.

Young Boys ultras threw tennis balls and PS4 controllers on the pitch during game against Basel to protest eSports pic.twitter.com/N402uKyjLt

— Hipcat (@ScottSlocombe) 24 de septiembre de 2018