La inesperada respuesta de Maxi López sobre si perdonaría a Mauro Icardi por 'quitarle' a Wanda Nara

“Elegí ser feliz. Y es una elección de vida. Las cosas te pueden salir bien o mal… En aquel momento fracasé en mi vida como pareja. Pero después me queda toda la vida para ser padre y para mis hijos. Fue una situación y ya está. Se sigue adelante y yo elegí vivir de esta manera: con energía y buena onda. Me parecer que es la mejor manera. Problemas tienen todos y hay complicaciones en todas las vidas. Pero después tu vida se desarrolla en base a cómo te la tomás”, afirmó Maxi López.

Lo que sorprendió fue que sí perdonaría a Mauro Icardi y que incluso mantendría comunicación fluida con él: “Sí, yo no tengo problemas con nada. Mi objetivo en mi vida, más allá del fútbol, hablando como ser humano, es tratar de buscar y darle la felicidad a mis hijos. El único objetivo que tengo es ese: lo demás para mí ya pasó. Es una página que ya di vuelta hace tiempo y no me estresa para nada”.

