La increíble cláusula del técnico Juan Carlos Osorio con la selección paraguaya

Solo hace algunas semanas la Selección de Paraguay presentó a Juan Carlos Osorio como su nuevo técnico para la Copa América Brasil 2019 y las eliminatorias a Qatar 2022. Ayer, en tanto, el DT colombiano lanzó su primera convocatoria de jugadores que militan en el extranjero para los amistosos internacionales del mes de octubre. Pero, de pronto, se filtró una cláusula que tendría Osorio con los 'guaraníes' en caso la Selección de Colombia le timbre.

¿Cómo es eso? Según informaron medios paraguayos, la famosa condición indica que existe la posibilidad de rescindir el contrato sin costo alguno para el entrenador Juan Carlos Osorio, siempre y cuando sea convocado por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) para dirigir a su selección. Para los hinchas que plegaron sus esperanzas en el colombiano, la noticia cayó como un baldazo de agua fría.

La confesión de Osorio

"No solo ahora, el sueño de toda mi vida es dirigir a la selección de Colombia pero ahora estoy aquí -con Paraguay- y me entrego al 100 por ciento disfrutando del fútbol de primera y segunda. No niego que como colombiano tengo un sueño, pero me debo ahora a Paraguay", enfatizó Juan Carlos Osorio hace algunos días al ser consultado sobre dicha posibilidad.

