La historia del doping que anticipaba el fichaje de Cristiano a Juventus

El fichaje de Cristiano Ronaldo a Juventus de Italia, que fue la semana pasada, tiene varias historias previas, como el que ocurrió en el Mundial Rusia 2018, cuando Portugal y Uruguay se vieron las caras en los octavos de final del certamen. El hecho ocurrió no en el campo de juego, sino en la sala donde los jugadores pasan el doping tras el duelo.

¿Qué sucedió? El volante de recuperación 'charrúa', Rodrigo Betancur, contó cómo fue el encuentro entre él y Cristiano Ronaldo en el doping, tras el 2-1 que llevó a la 'Celeste' a los cuartos de final. Según dijo, el portugués lo saludó llamándolo por su nombre, lo que ocasionó la sorpresa del sudamericano.

"En el Mundial me tocó ir al doping con Cristiano. Me saludó lo más bien y hasta me llamó por mi nombre. Yo no entendía cómo lo sabía. En ese momento había rumores de su traspaso, pero ni le pregunté si iba a jugar en Juventus , manifestó en declaraciones a TyC Sports sobre el fichaje de Cristiano Ronaldo.

Después, señaló que le alegra tenerlo en la 'Juve'. Estuvimos hablando un ratito, fuera de la cancha me pareció una gran persona. A mí me cambiaron de lugar en el vestuario con su llegada. Estoy contento por su contratación. Me tocó enfrentarlo, es un jugador extraordinario, lo demostró en toda su carrera. Hay que aprovecharlo lo mejor posible.

