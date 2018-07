La familia Hazard en contra con la llegada al Real Madrid

La familia se opone. Así de simple. El fichaje de Eden Hazard por el Real Madrid parece que no pone de acuerdo a su propia familia. Así se desprende del comentario que ha dejado su hermano pequeño Kylian, por otra parte jugador del filial del Chelsea, en una publicación de Instagram en la que aparece Eden con la camiseta del Madrid.

La cuenta Best of football subió el montaje de Hazard con la camiseta blanca y el 7 y esta pregunta: ¿Crees que sería el movimiento correcto para Hazard?, a modo de encuesta. Kylian replicó con un emoticono de negación, el de un hombre con los brazos cruzados. Así de claro.

Cuando se le comentó sobre su llegada al Real Madrid. . "Después de seis maravillosos años en el Chelsea, podría ser hora de descubrir algo más. Mi club tomará la decisión final, si me dejan salir. Ya conocéis mi destino favorito". Sin embargo, el Chelsea no está dispuesto a deshacerse a pesar de que no competirá en Champions esta temporada. En ese punto, el Madrid no va a pagar una cifra desorbitada por el belga.