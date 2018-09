La dura sanción que podría recibir Cristiano Ronaldo en la Champions League

La expulsión con roja directa de Cristiano Ronaldo por una falta que el árbitro interpretó en contra del colombiano Jeison Murillo, en el duelo entre Valencia y Real Madrid por la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League, podría tener consecuencias negativas para el futbolista luso.

Según información divulgada por el diario español AS, Cristiano Ronaldo podría verse perjudicado con una suspensión de hasta tres fechas. Si el árbitro alemán, Felix Brych señala en su informe, que la falta fue una agresión, CR7 no estaría presente en los tres próximos encuentros. Uno de ellos ante su ex equipo Manchester United.

La primera expulsión en la carrera de Cristiano Ronaldo fue con el Real Madrid por la Champions League fue en el año 2009 en Mestalla, ante Valencia. Nueve años más tarde, Cristiano Ronaldo vuelve a ser expulsado en el mismo estadio y ante el mismo rival, una tarjeta roja insólita que generó un desgarrador llanto en el portugués.

Ante este suceso la hermana de Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro, decidió manifestarse a través de sus redes sociales con una foto de su hermano y un polémico mensaje: "Vergüenza de fútbol... se hará justicia... quieren destruir a mi hermano, pero Dios nunca duerme... vergonzoso".

LEE ADEMÁS: