La desgarradora historia de David Silva por el nacimiento de su hijo

Los hinchas desde la tribuna y los periodistas desde su labor deportiva, solo ven una parte de la vida de los futbolistas profesionales. Sin embargo, detrás, en la familia, los hijos, el amor, hay muchas historias o sucesos que quedan al margen de las cámaras y de la pelota. David Silva es uno de ellos. El jugador del Manchester City contó la una dura historia del nacimiento prematuro de su hijo, así como de la ayuda que tuvo de Pep Guardiola.

Es muy pronto para decir que todo está bien con Mateo. Pero la buena noticia es que mi hijo se está volviendo cada vez más fuerte. Debe continuar con exámenes pero al menos ya podemos pensar un poco en el futuro. Los primeros meses tras su nacimiento fueron los más duros de mi vida. No te esperas ver a tu hijo peleando por su vida. Fue un tiempo muy loco, contó David Silva.

Asimismo, narró la historia que tuvo con su técnico en el City Pep Guardiola. "Era Navidad, la parte con más partidos de la temporada y Pep necesitaba que juegue. Me agarró y me dijo: 'Mirá, no hay nada más importante que tu familia. Tómate todo el tiempo que necesites para cuidar a tu hijo, a tu familia y tú también'. En el peor momento de mi vida, Pep y la gente del club me mostraron el tipo de amor que sólo puedes apreciar en este tipos de crisis, agregó el zurdo, quien tuvo solo palabras de elogio con el club y el CT.

Finalmente, David Silva manifestó que tuvo que ir y venir de España a Inglaterra para ver a su hijo y entrenar con su club. "Estaba volando de Inglaterra a España, tratando de estar con mi hijo, tratando de entrenar, volviendo a Manchester para jugar con el City. Mentalmente fue duro pero tenía que estar fuerte porque quería que mi hijo siga peleando".

