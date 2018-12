La curiosa portada a Wanda Nara por tensión con la directiva de Inter

Una nueva historia ha iniciado entre Wanda Nara, Inter Milán, Mauro Icardi y la directiva del club italiano. La representante del delantero no llega a un acuerdo con los "Nerazzurro" y su futuro es incierto a poco más de dos semanas para terminar el año. Tras el desembarco de los capitales chinos del Suning Holding Group y la llegada de Beppe Marotta como nuevo director general de la institución la tensión entre la agente del argentino y el club nuevamente está en el ojo de la tormenta.

El diario Corriere dello Sport graficó en su portada a Wanda Nara recreando la serie estadounidense "House of Cards", pero la tituló "House of Icards", en clara alusión a las diferencias entre ella, Mauro Icardi y el Inter Milán. "Intrigas, verdades a medias, mentiras y vergüenzas", es lo que se lee en la imagen que ha revolucionado Italia y tiene en intriga a los hinchas "Nerazzurro" al no saber si el argentino continuará en el club la próxima temporada.

La información que recogen los medios italianos es que Wanda Nara ha rechazado la oferta de Inter Milán de 6 millones de euros (más bonificaciones) por año que le ofrecieron y le recalcó al directivo que cuenta con otras ofertas sobre la mesa. Sin embargo, hace unos días se confirmó que Mauro Icardi "desechó una oferta de Juventus para ser compañero de Cristiano Ronaldo".

