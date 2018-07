La curiosa petición de club inglés para 'reforzarse' con un perro

El Leyton Orient, conjunto inglés que disputa la Conference National (quinta división de ese país), publicó un extraño anuncio para buscar un perro macho para así 'reforzarse' y eliminar un problema que aqueja sus instalaciones.

Y es que el equipo inglés publicó un mensaje en Twitter: "Es un poco extraño, lo sabemos, pero buscamos un hincha local que esté dispuesto a caminar con su perro *macho* por el estadio de los "O's" durante la semana para ayudarnos a superar un pequeño problema con un zorro".

El club explicó que algunos zorros caminan por las instalaciones durante las noches y necesitan un perro que esté allí durante la mañana y la tarde para poder alejar estos animales.

NEWS: A bit of a weird one we know, but we're looking for a local supporter who is willing to walk their *male* dog around the O's pitch this week to help deal with a fox problem.



Full story https://t.co/JCluM0Tz9v#LOFC #OnlyOneOrient pic.twitter.com/ym5QPEFPI4