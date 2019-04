La conmovedora historia de un niño africano que llegó al Barcelona

Japhet Sakala, juvenil de origen zambiano, que milita en el Barza Academy de Lusaka, contó la dura historia de como llegó a la filial del equipo español. La historia fue publicada en el Twtitter oficial del equipo azulgrana.

Mi nombre es Japhet Sakala, tengo 12 años y vivo en un pueblo de Zambia. Me encanta el fútbol y juego en la Bara Academy de Lusaka. Pero jugar al fútbol en África no es siempre fácil... HILO pic.twitter.com/Ndo059a56C — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 19 de abril de 2019

"Me encanta el fútbol y juego en la Barza Academy de Lusaka. Pero jugar al fútbol en África no es siempre fácil... En mi caso, el camino desde casa hasta las instalaciones del Barza de Lusaka es de dos horas andando. No siempre podía hacerlo y estuve dos semanas sin poder ir", se detalla en la nota.

El joven también contó que el entrenador del equipo, Jordi Rovira decidió ayudarle pagándole los pasajes. Posteriormente visitaría a la familia de Japhet. "Gracias a él mi familia y yo podemos seguir viviendo en nuestra casa después de que se hiciera cargo del alquiler: mi madre no podía pagar el alquiler de 50 euros mensuales. También nos ayuda económicamente con la ropa y la comida".

