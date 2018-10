La confesión de Ter Stegen sobre la disputa con Bravo en el Barcelona

Después de estar dos temporadas a la sombra de Claudio Bravo, supo consolidarse en el arco del Barcelona y ganarse el respeto de todos. Marc-André Ter Stegen dio algunos detalles de lo que fue su inicio como guardameta de uno de los equipos más importantes del mundo.

"Era una situación muy complicada, la competencia con Claudio no fue nada fácil. No voy a negar que hubo momentos en los que estuve pensando en irme, en buscar soluciones, porque ves que el club te dice 'no te preocupes, Marc, tienes toda nuestra confianza, estás aquí para muchos años, confiamos en tu rendimiento' pero luego ves que la realidad no es así", dijo.

Cuando Claudio Bravo se marchó al Manchester City, al ex Borussia Monchengladbach se le abrió el lugar y aprovechó sus oportunidades.

"Con Luis Enrique hablaba mucho. Él veía que Claudio también estaba haciendo muy buen trabajo y tras haber pasado dos temporadas, la situación exigía una solución. Al final, el club vendió a Bravo y todo se posicionó claramente a mi favor", añadió.

Ter Stegen no deja de aprender día a día sobre el lenguaje y la cultura en Barcelona. Afincado en territorio catalán, contó también cómo fueron las tratativas para arribar a la institución blaugrana: "Llevaba 19 años en el club de toda mi vida. Era mi casa, jugando en mi equipo favorito y en mi ciudad. Entonces apareció Andoni Zubizarreta (director deportivo en ese entonces), se puso en contacto con mi entorno y mi representante".

